banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzine zam kapıda!
Benzine zam kapıda!
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Beyoğlu’nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa tahliye

Beyoğlu’nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanık tahliye edildi. Köpeğin ısırdığı mağdur Muzaffer Akçayır "En ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum, artık korkuyorum’’ dedi.

Asayiş 27.04.2022, 14:19
Beyoğlu’nda pitbull dehşetini yaşatan sanığa tahliye

Beyoğlu’nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan sanık tahliye edildi. Köpeğin ısırdığı mağdur Muzaffer Akçayır "En ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum, artık korkuyorum’’ dedi.

Beyoğlu’nda tasmasız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran vatandaşlara saldırtan tutuklu sanık Orhan Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Muzaffer Akçayır ile Bilgin Elbay, tutuklu sanık Orhan Yıldırım ve avukatı hazır bulundu.

‘’Eğer benim refleksim olmasaydı ölebilirdim’’

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Muzaffer Akçayır, "Önümden serbest dolaşan bir pitbull köpeği geçiyordu. Sahibinin de onunla arasında bir mesafe vardı. Sonra sanık gelip ‘ben köpeğin sahibiyim’ dedi, tasması da elindeydi. Ben şahsı uyardım, bunun ağızlığı nerede dedim. Tepki de cevap da vermedi. Başka bir şahıs da aynı uyarıyı yaptı. Sonrasında tasmasını taktı, sonra ben ‘köpeğini buradan al git’ dedim, ağızlığı da yoktu. Şahısla konuşmaya dalınca köpeğin tasmasının çıktığını daha görmemiştim. Biraz daha onun üzerine gidince bir anda köpeğin tasmasını bıraktı ve ‘pişt’, ‘tut’ emriyle köpeği üzerime sevk etti. Köpek bana doğru hamle yapınca ben de sopayla köpeğe vurdum. Sonrasında 10-12 dakika arası yerde mücadele ettim. Sanık birkaç hamleyle köpeğine vurdu, almak istedi. Aslında köpeği tutabilme şansı vardı ama tutmamış. Olaydan sonra bir komutla köpeğe verdiği sözlü emirle tekrar köpek onun yanına gitti. Basit bir yaralama gibi görünse de eğer ben reflekssiz olmasaydım ölebilirdim. Ne kadar basit görünüyor bilmiyorum ama ben can havliyle elimden geleni yaptım. Olayın boyutu da ortada’’ ifadelerini kullandı.

"Ben tutmasam daha kötü olurdu’’

Sanık Orhan Yıldırım ise savunmasında, "Bu arkadaşın söylediği her şey yalan. Müştekilere uzaklaş dedim uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular. Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet ısırdı, ben ayağından tuttum çektim köpeği, ben tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım. Vallahi komut vermedim. ‘Tut’ veya ‘kişt’ asla demedim’’ şeklinde konuştu.

Tahliye edildi

Alınan beyanların ve savunmaların ardından mahkeme, savunmaların alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi gözeterek, sanık Orhan Yıldırım’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın haftanın her günü evine en yakın karakola giderek imza atmasına ve sanığa duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı yaparak duruşmayı erteledi.

"Hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum’’

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan mağdur Muzaffer Akçayır, ‘’Tahliyenin nedenlerini hiç anlamış değilim, karar böyleymiş. Olan oldu, biten bitti ama bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Ayağımdan yaralanmıştım, kimine göre basit, bana göre, olayı ben yaşadığım için ölümle burun buruna geldim. Kim anlatıyorsa hikaye anlatıyor. Sanık çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yalancı. Benim bu şahısla uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz, böyle bir suç makinesiyle ancak verilen karara saygı duyuyoruz. Köpekleri seviyorum, hayvanların hepsini seviyorum ama hayvanlaşmış insanlardan nefret ediyorum, tıpkı bu şahıs olduğu gibi. Benim köpek dövmem var kimse kimseyi kandırmasın, oyun da oynamasın. Benim hakkımı kim yiyorsa, kim yediriyorsa ben maddi manevi şikayetçiyim çünkü acılarını ben çektim, o rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Abartısız söylüyorum size, en ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Kimse bana diyemez, başıma geldi, korkuyorum başıma geldi, bir daha gelmesini istemiyorum. O yüzden tedbirli davranıyorum’’ ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu’nda 15 Şubat tarihinde şüpheli Orhan Yıldırım’ın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği, müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır’ın şüpheliyi uyardığı, şüphelinin ipini söktüğü köpeğini ‘tut’ diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık