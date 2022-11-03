Beyoğlu’nda otel müşterisinden ‘oda ücreti’ adı altında para alan şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu’nda bir otelde işe başladığı ilk gün, yabancı uyruklu müşteriden ‘oda ücreti’ adı altında para alan şüpheli gözaltına alındı. Otelin kasasından da bir miktar para alan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel yöneticileri, elemana ihtiyaç duymaları nedeniyle ilan verip çalışma arkadaşı aradı. İnternette bulunan ilanı gören şüpheli şahıs hemen otel yetkililerini arayarak başvuruda bulundu. Görüşme için otele çağırılan şüpheli, deneme süresi ile işe kabul edildi.

Kısa süre içinde otel yetkililerinin güvenini kazandı

Çok kısa sürede yetkililerin güvenini kazanan şüpheli şahıs, otelin lobisinde çalışmaya başladı. İşe başladığı gün yetkililerin kısa süreliğine otelden ayrıldığını gören şüpheli, yalnız olduğunu anlayarak lobiye gelen yabancı uyruklu bir müşteriden ‘oda ücreti’ adı altında para talep etti.

Yabancı uyruklu müşteriden 2 bin pound aldı

Yabancı uyruklu müşteri, daha önce kendisine böyle bir şey denmediğini söylerken, şahıs ise patron ve müdürle konuştuğunu ve kendisinden bu ücreti almasını söylediklerini belirtti. Şaşkınlık içinde cüzdanından para çıkarıp şüpheliye uzatan adam oradan ayrıldı. Zanlının yabancı uyruklu müşteriden para aldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahsın gün içinde çalıştığı bölümde bulunan kasadan da para çaldığı tespit edildi. Hem müşteriden hem de kasadan para çalan A.D. isimli şüpheli Gaziosmanpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.