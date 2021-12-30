Beyoğlu’nda ölümle biten midye ısmarla kavgası davasında karar

Beyoğlu’nda midye ısmarlama sebebiyle çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişinin ölümü, iki kişinin ise yaralanmasına ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Tutuklu sanığı 26 yıl hapse çarptıran mahkeme, diğer iki sanığın hapse mahkum edilmesine ve tutuklanmasına karar verdi.

Beyoğlu’nda iki grup arasında midye ısmarla sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişinin ölümü, iki kişinin ise yaralanmasına ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Arteş Dağ, tutuksuz sanıklar Okan Tav, Özgür Çatalkaya ve maktul Ümit Tuncer’in yakınları ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tartışmada öldürülen Ümit Tuncer’in annesi Sabriye Tuncer ve ablası Serpil Çetinkaya, duruşmadaki beyanlarında sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise savunmalarında, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Arteş Dağ, “Böyle bir olay olduğu için pişmanım keşke olmasaydı. Kendimi korumak amaçlı, istemeyerek bir davranışta bulundum. Takdir mahkemenindir tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı.

Sanık Okan Tav, son sözünde kimseye zarar verme amacının olmadığını söylerken, sanık Özgür Çatalkaya, beraatını talep etti.

Tutuklu sanık 26 yıl 5 ay 27 gün hapse mahkum edildi

Tutuklu katılan sanık Arteş Dağ’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, sanığın cezasında indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Katılan sanık Dağ’ı, diğer katılan sanık Okan Tav’a yönelik ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 27 gün hapse çarptıran mahkeme, ‘basit yaralama’ suçundan ise beraatına hükmetti. Sanık Dağ’ı katılan sanık Özgür Çatalkaya’ya karşı ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanığı ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İki sanığın tutuklanmasına karar verildi

Tutuksuz katılan sanık Yusuf Mert Özgen’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırıp, indirim uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya indiren mahkeme, katılan sanıklar Okan Tav ve Özgür Çatalkaya’ya karşı ise ‘basit yaralama’ suçundan beraatına karar verdi. Katılan sanık Ozan Özdemir’i aynı suçtan müebbet hapse çarptıran mahkeme cezasında indirim uygulayarak 10 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Heyet, 10’ar yıl hapse çarptırılan sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, katılan sanık Okan Tav’ı ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası çarptırdı.

Olayın geçmişi

İstanbul Beyoğlu’nda 13 Şubat 2020 tarihinde yaşanan olayda iddiaya göre, Ümit Tuncer ile iki arkadaşı sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen Arteş Dağ ile arkadaşları midye ısmarlama teklifinde bulundu. Tuncer ile arkadaşlarının teklife sinirlenmesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yanındaki silahı çıkaran Dağ, Tuncer’i vurdu. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybederken, olay ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Okan Tuncer ve Özgür Çatalkaya’nın ‘silahla tehdit’, diğer şüpheliler Arteş Dağ, Ozan Özdemir ve Yusuf Mert Özgen’in ise ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.