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Beyoğlu’nda ölümle biten ‘laf atma’ tartışmasında iddianame

Beyoğlu’nda iki grup arasında ‘laf atma’ sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise yaralanmasına ilişkin 5 tutuklu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Asayiş 09.12.2021, 12:25
Beyoğlu’nda ölümle biten ‘laf atma’ tartışmasında iddianame

Beyoğlu’nda iki grup arasında ‘laf atma’ sebebiyle yaşanan tartışmada 19 yaşındaki gencin ölümü, 21 yaşındaki gencin ise yaralanmasına ilişkin 5 tutuklu şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beyoğlu’nda 24 Ağustos 2021’de iki grup arasında ‘laf atma’ sebebiyle çıkan tartışmada, 19 yaşındaki Halil Talha Ertuğrul’un öldürülmesi, 21 yaşındaki Süleyman Zafer Köker’in ise yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mağdur Süleyman Zafer Köker’in ifadesine yer verilen iddianamede, maktul ile yürüdükleri sırada arkalarından gelen iki şahsın önlerine geçtiğini, kendi arlarında konuşurken önlerine geçen şahısların arkalarını dönerek, ‘bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz?’ dediğini, maktulün ise ‘hayır, sizin hakkınızda konuşmuyorduk’ diye yanıt verdiğini, daha sonra maktul ile şüpheliler arasında ağız dalaşı yaşandığı ve kendisinin tartışanları ayırmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

Güvenlik kamera incelemesi iddianamede yer aldı

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede, şüpheliler Ferhat Ekin ile Baran Demir’in maktule ateş ettikleri, diğer şüphelilerin silah kullanmadığı, tüm şüphelilerin maktulün kaçışını engelleyerek darp ettikleri ve Ümeyir Ermiş’in yere düşen şarjörü ve mermileri topladığının tespit edildiği aktarıldı. İddianamede, olay günü akşam saatlerinde, aynı inşaatın mekanik bölümünde çalışan maktul Halil Talha Ertuğrul ile mağdur Süleyman Zafer Köker’in yolda yürürken, şüpheliler Baran Demir ve Ferhat Ekin ile karşılaştıkları, aralarında laf dalaşının yaşandığı, sonrasında ayrıldıkları ve maktul ile mağdurun kaldıkları otelin önüne geldikleri belirtildi.

Silah alıp geri geldiler

Şüpheliler Baran Demir ve Ferhat Ekin’in diğer şüpheliler Ümeyir Ermiş ile Yavuz Ermiş’i arayarak silah istediklerinin anlatıldığı iddianamede, buluştukları ve iki gruba ayrılarak maktulü aramaya başladıkları aktarıldı. Şüpheliler Ferhat Ekin ile Yavuz Ermiş’in maktulü görüp diğer şüphelilere haber verdiğinin belirtildiği iddianamede, buluşup 10-15 dakika sonra maktulün yanına geldikleri, gelir gelmez şüpheli Yavuz Ermiş’in mağdur Süleyman Zafer Köker’in kafasına tekme attığı ve yere düşmesinin ardından şüphelinin kaçmaya çalışan maktule de tekme attığı kaydedildi.

Şüpheliler yurtdışına kaçma konusunda anlaştı

Şüpheli Ümeyir Ermiş’in maktulü tuttuğunun anlatıldığı iddianamede, şüpheliler Baran Demir ile Ferhat Ekin’in maktule ateş ettiği, şüpheli Demir’in maktule silahın kabzasıyla birçok defa vurduğu ve sonrasında şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Şüpheliler Baran Demir ile Ferhat Ekin’in yurtdışına kaçma konusunda anlaştığının aktarıldığı iddianamede, diğer şüphelilere de teklifte bulundukları ancak diğer şüphelilerin teklifi kabul etmedikleri kaydedildi. Şüpheli Adülmemaf Demir’in kaçmaya çalışan şüphelilere yardım ederek, onları Çanakkale’ye götürdüğünün belirtildiği iddianamede, kaçan şüphelilerin Çanakkale’de yakalandığı aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin maktulün ilk tartışmalarında kendilerine küfür ile hakaret ettiğini ve mağdurun maktulü sakinleştirmeye çalıştırdığını söyledikleri ancak mağdur beyanının bu yönde olmadığı ve iddiaları destekler nitelikte kamera kaydına da rastlanmadığı belirtildi.

Şüphelilerin 6 ay ile ağırlaştırışmış müebbet arasında hapisle istendi

İddianamede, şüpheliler Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş, Yavuz Ermiş’in, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Adülmenaf Demir’in ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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