Beyoğlu’nda metruk bir bina alev alev yandı
BEYOĞLU’NDA GECE SAATLERİNDE METRUK BİR BİNADA ÇIKTI. ALEV ALEV YANAN BİNA,İTFAİYE EKİPLERİNİN TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK SÖNDÜRÜLÜRKEN YANGINDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA KEÇECİ PİRİ REİS MAHALLESİ AYNALI KAVAK CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN METRUK BİR BİNADA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, İKİ KATLI METRUK BİNADA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDERKEN OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ CADDENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞINI ŞERİTLERLE KAPATTI. YANGININ ÇIKTIĞI BİNAYA YAKIN OLAN ELEKTRİK DİREKLERİ NEDENİYLE TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK EKİPLERİ OLAY YERİNE ÇAĞRILIRKEN YANGIN NEDENİYLE ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN METRUK BİNA, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. ÇIKAN YANGINDA İSE HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMAZKEN POLİS EKİPLERİ YANGININA NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI.
Beyoğlu’nda gece saatlerinde metruk bir binada çıktı. Alev alev yanan bina,itfaiye ekiplerinin tarafından müdahale edilerek söndürülürken yangında can kaybı veya yaralanma
yaşanmadı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Keçeci Piri Reis Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışını şeritlerle kapattı. Yangının çıktığı binaya yakın olan elektrik direkleri nedeniyle tedbir amaçlı elektrik ekipleri olay yerine çağrılırken yangın nedeniyle alevler içerisinde kalan metruk bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken polis ekipleri yangınına nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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