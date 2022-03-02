Beyoğlu’nda küçük çocuğu silahla vuran sanıklardan birine tahliye

Beyoğlu’nda husumetlilerine benzettikleri iddiasıyla 16 yaşındaki bir çocuğun silahla vurularak ağır yaralanmasına neden olan 3 sanıktan 18 yaşından küçük olan sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma sonrası mağdur çocuğun babası: "14 kurşuna 14 ay yattı çıktı’’ dedi.

Beyoğlu’nda husumetlilerine benzettikleri Y.T.S. isimli çocuğun, silahla 8 yerinden vurularak ağır yaralanmasına sebep olan tutuklu sanıklar Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve suça sürüklenen çocuk K.K.’nın ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 39.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu suça sürüklenen çocuk K.K. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada müştekiler avukatı Arif Kol, ‘’Dosyada 3 sanık vardır, silahlıdırlar. Dosyanın silahlı suç örgütü kapsamında değerlendirilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyorum’’ dedi.

Sanıklar, müşteki çocuk ve ailesinden özür diledi

Tutuklu sanık Karahan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, ‘’Müştekiyi tanımam. Kendisinden ve ailesinden özür dilerim. Olay sırasında hedef gözetmeksizin kaçarken ateş ettim’’ dedi. Diğer tutuklu sanık Özkişi ise "Yaşanan olay nedeniyle üzgünüm, pişmanım. Yaklaşık 15-16 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum, müşteki ve ailesinden özür diliyorum’’ diye konuştu.

‘’Silahla ateş etmedim’’

Suça sürüklenen çocuk K.K. ise savunmasında, "15-16 aydır tutukluyum. Silahla ateş etmedim, buna ilişkin raporların temiz çıkacağına eminim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum ve tahliyemi talep ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin eylemlerinin yaralamaya yönelik olduğunu belirterek tahliye edilmelerine, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep ettiler.

1 kişi tahliye edildi

Mahkeme, sanıklar Zekeriya Berkay Karahan ve Mustafa Şefik Özkişi hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, suça sürüklenen çocuk K.K.’nın ise tutuklu kaldığı süre ve yaşının da dikkate alınarak tahliye edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"14 kurşuna 14 ay yattı çıktı’’

Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan mağdur çocuğun babası Hüseyin Sucu, ‘’Olay günü oğlum işten çıkıyor, işten eve gelirken alt sokaktan dolandığı ve telefonla geldiği için arkadan 3 kişi, çocuğun haberi olmadığından, birine yani husumetlilerine benzettikleri için oğluma kurşun atıyorlar. 8 kurşun vücudundan çıkıyor, diğer kurşunlar da yerlerde, arabanın altında bulunuyor. 14 kurşuna 14 ay yatıp çıktılar yani, çıkıyorlar, birisi çıktı yaşı tutmadığı için. Haberi oğlum kendi arayıp verdi telefonla, biz direkt aşağı indiğimizde ambulans gelmişti. Çocuk tahliye edildi yani, 14 kurşuna 14 ay yattı çıktı. Adalete güveniyoruz bakalım. Niye çıkarttılar, ne sebeple çıkarttılar bilmiyorum. Benzettikleri için yani, hiç alakamız yok, tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz, onlar bizi tanımaz, etmez, bilmez. Husumetlimiz değil bir şeyimiz değil, yani hiç alakası olmayan bir şey’’ ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Aralık 2020 tarihinde 16 yaşındaki müşteki Y.T.S. isimli çocuğun, şüpheliler Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve suça sürüklenen çocuk K.K. tarafından husumetlilerine benzetildiği gerekçesiyle 8 yerinden vurularak ağır yaralandığı anlatıldı.

Mağdur Y.T.S.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü evinin üst sokağındaki berbere çalışmak için gittiğini, iş çıkışı telefonla konuşmak için yolunu biraz uzattığını, o sırada sağ baldırına ateş edildiğini, yolun karşısında 3 kişi gördüğünü, ateşin nereden geldiğini anlamaya çalışırken kendisine yönelik ateşin devam ettiğini, 2 kişinin hem koşup hem de ateş etmeye devam ettiğini ve kimseyle herhangi bir husumetinin, tartışmasının olmadığını söylediği kaydedildi.

"Bir süre bekledik, binadan biri çıkınca peşine düştük’’

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Şefik Özkişi’nin verdiği ifadesinde, üçünün daha önce sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını, liseden sima olarak tanıdığı bir şahsın ilgili paylaşımı kaldırmaları için kendilerini aradığını, paylaşımı sildiğini ancak diğer şüphelilerin silmediği için aranmaya devam ettiğini söyleyerek, ‘’Olay günü diğer şüphelilerle otoparkta karşılaştığımda, şüpheli Zekeriya Berkay Karahan, suça sürüklenen çocuk K.K.’nın belinden çıkardığı silahı bana verdi. Olaydan dolayı paylaşımı kaldırmamızı isteyen şahsa gideceklerini ve kendileriyle gelmemi söylediler. Daha sonra o şahsın evinin önüne gittik. Bir süre bekledik, binadan biri çıkınca peşine düştük. Sonrasında şüpheli Zekeriya Berkay K. silahını çıkararak müştekiye ateş etti. Bana da ‘ateş etmezsen seni de vururum’ dediği için ben de korkudan 2 el ateş ettim. Ateş ederken müştekiyi hedef almadım, hızlıca olay yerinden ayrıldık ve silahları çimenlik alana attık. Diğer şüphelilerden korktuğum için dediklerini yaptım’’ dediği aktarıldı.

2 şüpheli birbirini suçladı

İddianamede şüpheli Zekeriya Berkay Karahan’ın verdiği ifadesinde ise ilk önce şüpheli Mustafa Şefik Özkisşi’nin kendilerine silah verdiğini, önce şüpheli Mustafa’nın ateş ettiğini, kendisine ‘hadi sen de ateş et’ demesiyle kendisinin de şok içinde ateş ettiğini ve silahları şüpheli Mustafa’nın gösterdiği yere attıklarını söylediği belirtildi.

Müşteki Y.T.S.’nin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun girişinin tespit edildiği ve hayatını tehlikeye sokan nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mustafa Şefik Özkişi ve Zekeriya Berkay Karahan hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuk K.K. hakkında ise ’tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan yaşının da küçük olması gerekçesiyle 8 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya kadar, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.