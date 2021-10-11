banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Beyoğlu’nda korsan taksi sürücüsü denetime takıldı

Beyoğlu’nda yapılan taksi denetimleri sırasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alınırken, araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Asayiş 11.10.2021, 09:52
Beyoğlu’nda korsan taksi sürücüsü denetime takıldı

Beyoğlu’nda yapılan taksi denetimleri sırasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alınırken, araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Beyoğlu Topçu Caddesi Talimane bölgesinde gerçekleştirilen ticari taksilere yönelik yapılan denetiminde sarı renkli, siyah taksi damalı 34 EJH 153 plakalı otomobilin içerisinde çalışır vaziyette taksimetre olduğu belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Aqeel Abed F. şahsın ise ekiplere, "aracın normal taksi olduğunu düşünürek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" öğrenildi. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 844 lira ceza kesildi. Sürücü gözaltına alınırken, araçta takılı taksimetreye el konuldu. Ayrıca 34 EJH 153 plakalı araç korsan taşımacılık nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1