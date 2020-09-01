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Beyoğlu’nda korkutan yangın
BEYOĞLU'NDA BİR BİNANIN ÇATI KATINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERİN KISA SÜREDE YÜKSELDİĞİ BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI.
Asayiş 01.09.2020, 14:45
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Beyoğlu’nda bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu Piyalepaşa Akman Sokak’ta bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler mahallede korkuya neden oldu. 5 katlı bina itfaiye ekiplerince boşaltıldı. Çatı katının altındaki dairenin balkonunun çökme ihtimaline karşı bina çevresine emniyet şeridi çekildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
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