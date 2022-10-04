Beyoğlu’nda kazada facianın eşiğinden dönüldü

Beyoğlu’nda yokuş aşağı inerken freni tutmadığı iddia edilen boş öğrenci servisi, önce bir yayaya daha sonra başka bir araca ve duvara çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen kazada aracın çarptığı yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Teşrifatçı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 34 LLU 375 plakalı boş olan öğrenci servisi, Yokuşbaşı Sokak’ta hafif yokuştan aşağı inerken frenleri tutmadı. Öğrenci servisi o sırada yoldan geçen bir vatandaşa çarptı. Öğrenci servisi daha sonra ise ters istikamette gelen 16 KIZ 74 plakalı araca çarptı ve bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünün çarptığı yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Zeynel Abidin Vurur, “Ben burada çalışıyordum. Bir ses duydum ve bu tarafa baktığımda bu servis minibüsünün, fren sesi bile olmadan direkt aşağı doğru indiğini gördüm. Bağırış çağırışlar oldu ve ben de direkt buraya geldim. Servis çarpmamak için buraya doğru kırınca diğer arabayla arasında bir kişi kaldı. Ya üzerinden geçti ya da arada sıkıştı. Ambulans gelene kadar kimseye dokundurtmadık onu. Beklettik ama durumu çok kötüydü. Kan yoktu ama durumu çok kötüydü. Muhtemelen iç kanaması vardı, çok zor nefes alıyordu. Bir sağlıkçı gelip sürekli nabız kontrolü yaptı. Servis şoförü de biçare dolanıp duruyordu ve ‘Ben 3 gündür aracın frenleri tutmuyor diye söylüyorum’ diyordu. Yaralıyı ambulans aldı götürdü. İtfaiye de araçları çekecek sanırım” dedi.

Teşrifatçı Sokak’ta bakkal dükkanı işleten Davut Akalay ise, “Ben müşteri ile ilgilenirken bir gürültü duydum. Bir şahsın yerde yattığını gördüm. Aracın freni mi tutmadı ya da yanlışlıkla gaza mı bastı o detayı bilmiyorum. Bu bir okul servis aracı. Yaralı kötü görünüyordu ama iyi olduğunu duydum. Onu da şahsen tanımıyorum ama arada burada gördüğüm, işe gidip gelen bir emekçiydi. Araç ona çarpınca fırlatmış sanırım” diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.