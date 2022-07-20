Beyoğlu’nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi hukuk savaşı veriyor

Beyoğlu’nda 2019 yılı şubat ayında meydana gelen kazada, babasına yardıma giden 14 yaşındaki çocuğa ticari araç çarptı. Kaza sonucu yatağa mahkum olan çocuğun ailesi 3,5 yıldır hukuk savaşı veriyor.

Olay, 2019 yılının şubat ayında Beyoğlu’nun Karaköy semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaköy’de babasının iş yerine giden Nurhat Çakar’a (14) cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçtiği esnada sarı ışıkta geçen ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 14 yaşındaki Çakar ağır yaralandı. Yaklaşık 10 ay yoğun bakımda yatan Çakar felç kaldı. Yaklaşık 3,5 yıldır yatağa bağımlı olan Çakar’ın ailesi ise hukuk savaşı veriyor.

“Kalbi durmuştu, entübe edildi"

Nurhat’ın babası Fethi Ahmet Çakar, "Kaza yaklaşık 4 önce oldu. Oğlum Nurhat sarı ışıkta yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken ticari araç çarpıyor. Kaza sonrası Taksim’de yoğun bakıma kaldırılarak entübe ediliyor. Biz gittiğimizde baygın bir haldeydi, o hastanede 4.5 ay geçirdi. Gaziosmanpaşa’daki hastanede 4.5 ay yoğun bakımda kaldı. Ailecek çok üzgünüz ve çok zor durumdayız. Nurhat okula gidemiyor, yatağa bağımlı bir halde karnından midesine bağlanan PEG yardımıyla besleniyor. Boğazına uygulanan trakeostomi ile nefes alabiliyor. Oğlum kendini ifade edemiyor, konuşamıyor. Ailecek mağduruz, kalbimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Mahkeme karşı tarafı haklı buldu. Biz de karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurduk. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Yatağa bağımlı halde yaşayan Nurhat’ın bakımını üstlenen anne Medine Çakar ise, “Ailecek çok zor durumdayız. Oğlum kaza öncesi çok sağlıklıydı. Oğlumuzun neler çektiğini biz bir, bir de Allah biliyor. Babasıyla, kardeşleriyle birlikte bakmaya çalışıyoruz. Bakımı çok zor, evladımız gözümüzün önünde eriyor. Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.