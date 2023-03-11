Beyoğlu’nda kadının elinden cep telefonunu alıp kaçan kişi yakalandı

Beyoğlu’nda evine gitmeye çalışan bir kadının elinden cep telefonunu kapıp kaçan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Mart tarihinde saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y., isimli kadın evine doğru yaya olarak ilerlediği sırada, A.Y., isimli erkek iletişim kurmaya çalıştı. Kadından karşılık bulamayan A.Y., bir süre sonra N.Y.,’nin cep telefonunu alarak koşmaya başladı. A.Y., bir süre sonra izini kaybettirdi.

Bunun üzerine emniyete giden A.Y., şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede bulunan 17 KGYS ve 40 farklı güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından kaldığı ikamet adresine yapılan operasyon da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Kapkaç’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.