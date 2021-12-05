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Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı

Beyoğlu’nda ücret tartışması nedeniyle kadın yolcuyu yola iten taksici yakalandı. Kadın yolcunun son anda otobüs altında kalmaktan kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan taksici, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş 05.12.2021, 10:38
Beyoğlu’nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı

Beyoğlu’nda ücret tartışması nedeniyle kadın yolcuyu yola iten taksici yakalandı. Kadın yolcunun son anda otobüs altında kalmaktan kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan taksici, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Beyoğlu’nda kadın turisti ücret tartışması nedeniyle yola iten taksici, polis ekiplerince yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “kasten yaralama” suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medyada yer alan görüntüler incelendi. Taksicinin kimliğinin belirlenmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücü D.P.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, taksicinin ücret tartışmasına girdiği kadın turisti yola doğru ittiği görülmüştü. Yola düşlen kadın turist, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

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