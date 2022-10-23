Beyoğlu’nda iş yerinde saldırıya uğrayan esnaf: "15-20 silahlı, sopalı saldırgan önce babamı, sonra beni, sonra dükkanı tarumar etti’

Beyoğlu’nda yaklaşık 10 kişilik grup tarafından tekme tokat ve sopalarla darp edilen iş yeri sahibi, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. İş yeri sahibi Sami Y.,, “Bir kişi gelip benden haraç istedi. Ona haraç vermeyeceğimi söyledim. Eğer vermezsem dükkanı başıma yıkacağını söyledi. Aradan 10 dakika geçti. Yaklaşık 15-20 silahlı, sopalı saldırgan önce babamı, sonra beni, sonra dükkanı tarumar etti” dedi.

Beyoğlu’nda önceki gün çiğköftecide yaklaşık 10 kişilik grup tarafından tekme tokat ve sopalarla saldırıya uğrayan iş yeri sahibi dehşet dolu dakikaları anlattı. Gelen grubun kendisinden haraç istediğini iddia eden iş yeri sahibi Sami Y., “Beyoğlu Tarlabaşı’nda esnafım. Bugün bir kişi gelip benden haraç istedi. Ona haraç vermeyeceğimi söyledim. Eğer vermezsem dükkanı başıma yıkacağını söyledi. Aradan 10 dakika geçti. Yaklaşık 15-20 silahlı, sopalı saldırganlar önce babamı, sonra beni, sonra dükkanı tarumar etti. Ellerinde sopalar vardı, ilk başta babama, sonra bana, ben kaçmak isterken bir tanesi arkadan bıçak salladı. Ondan mutfağa doğru kaçayım dedim. Bu sefer silah patladı. Silah patlayınca yere yattım. Sonra dükkanın içinde ’Burayı bize bırakacaksınız, buradan gideceksiniz, burayı terk edeceksiniz ya da baba oğul mezara gireceksiniz’ diye bağırdılar. Gerçekten çok zor bir gece geçirdim. Kaç defa ölümden döndük. Artık emniyetin bu olaya bir el atmasını istiyorum. Tarlabaşı gerçekten sahipsiz, hiç kimse yok” dedi.