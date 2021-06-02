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Beyoğlu’nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangında can pazarı

Beyoğlu’nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın yanında bulunan 5 katlı binaya sıçrayan alevler büyük panik yaşatırken, binanın en üst katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile pencereden kurtarıldı.

Asayiş 02.06.2021, 09:21
Beyoğlu’nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangında can pazarı

Beyoğlu’nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın yanında bulunan 5 katlı binaya sıçrayan alevler büyük panik yaşatırken, binanın en üst katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile pencereden kurtarıldı.

Olay, saat 7.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Sefa Meydanı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halı yıkama fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sıçradı. Bina sakinlerinin çoğu kendi imkanları ile dışarı çıkarken en üst katta bulunan bir kişi ise mahsur kaldı. Olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri önce merdiven yardımı ile mahsur kalan kişiyi pencereden kurtardı sonra hemen yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangının sıçradığı binanın sokağına girmek için park halindeki araçları kaldırırken bir aracın sahibine ulaşılamadı. Aracı mahalleli el birliği ile park yerinden kaldırarak itfaiye ekiplerine yolu açtı. Yangın esnasında elinde kuşu ile birlikte dışarı çıkan bir kadın ise olayın şoku ile baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadına mahalleli yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri ise inceleme başlattı.
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