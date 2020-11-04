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Beyoğlu’nda freni boşalan çöp kamyonu bir evin kapısına çarptı
BEYOĞLU'NDA FRENİ BOŞALAN ÇÖP KAMYONU BİR EVİN KAPISINA ÇARPTI
Asayiş 04.11.2020, 01:09
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Beyoğlu’nda freni boşalan çöp kamyonu 2 katlı evin kapısına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, Beyoğlu Zincirlikuyu Caddesi Piyale Değirmen Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan çöp kamyonu freni boşalınca 2 katlı bir evin giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle doğalgaz borusu da patlarken, evde bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz vanası da ekipler tarafından kapatıldı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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