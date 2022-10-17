Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim

Beyoğlu’nda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. İstiklal Caddesi ve çevresinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü yapıldı. Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.