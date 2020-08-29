Beyoğlu’nda ‘değnekçiler’ suçüstü yakalandı

İstanbul(İHA) – Beyoğlu’nda, ‘değnekçi’ ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların araçlarını park edenlerden para aldığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Beyoğlu’nda korsan otoparkçı, değnekçi ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi. Ekipler, Beyoğlu sokakları ile Taksim civarını dolaşarak baskın düzenledi. Ekipler, önce ‘değnekçileri’ takip etti, ardından suçüstü yakaladı. Yapılan baskında vatandaşlardan haksız yere ‘otopark’ parası alan değnekçiler neye uğradığını şaşırdı. Suçüstü yakalanan 7 şahıs gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Ekipler önce takip edip, kameraya çekti sonra gözaltına alındı

İhbarı değerlendiren ekipler, değnekçileri takip edip kayıt altına aldı. Görüntülerde park etmeye çalışan bir vatandaşa iki kişi yanaştı. Araç park edildikten sonra değnekçilerden biri vatandaşın yanına yanaşarak, para aldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Değnekçilik, korsan otoparkçılık yapan 7 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor.