Beyoğlu’nda çatı yangını paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda 5 katlı bir işletmenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Esnaf, itfaiyenin alana girebilmesi için masa ve tabureleri topladı.

Yangın, 15.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Nane Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki esnaf da ellerinde bulunan yangın tüpleri ile birlikte yangına müdahale etmeye çalışırken, kısa süre içinde itfaiye olay yerine geldi. Esnaf, dar olan sokaktaki tabure ile masaları araçların ve itfaiye personelinin daha rahat hareket etmesi için topladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını kısa süre kapattı. Beyoğlu İtfaiyesinin kısa süre içerisinde müdahalede bulunmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.