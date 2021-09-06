banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Beyoğlu’nda bulunan tarihi otelde yangın

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı tarihi otelin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel tedbir amaçlı tahliye edilirken bir kişi yoğun dumandan etkilendi.

Asayiş 06.09.2021, 12:10
Beyoğlu’nda bulunan tarihi otelde yangın

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı tarihi otelin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel tedbir amaçlı tahliye edilirken bir kişi yoğun dumandan etkilendi.

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir otelde saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 5 katlı otelin 3’üncü katında bulunan bir odada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın odayı alevler içerisinde bırakırken, otelin 3’üncü katını yoğun dumanlara sardı. Otelde bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otel tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Bir vatandaş ise çıkan yangın sonrası oluşan yoğun dumandan etkilenirken otelde maddi hasar meydana geldi.

Olay anını anlatan Erkan Yüzüak, "Ben tam dışarıdan gelmiştim burada kalıyordum. Arkadaşın biri dedi ki duman var yukarıda resepsiyondaki arkadaşla beraber yukarı koştuk. Kapıyı zorla açtım. Camın orada ateş yanıyordu. Yatakta da kimseyi göremedim. Boş gibi geldi bana umarım kimse arkasına düşmedi. Dumanlardan dolayı içeri fazla giremedik" dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0