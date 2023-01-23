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Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 23.01.2023, 21:57
Beyoğlu’nda bulunan eski bir kilisede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.