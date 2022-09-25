Beyoğlu’nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Beyoğlu’nda 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı. Vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşarken, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından yaşanan panik sona erdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de 2 katlı bir boya imalathanesinin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları esnasında tahliye edilen dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürülürken, yangın esnasında yaşanan panik sona erdi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası boya imalathanesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.