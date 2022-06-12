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Beyoğlu’nda boş "İstanbul kartla" ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

Beyoğlu’nda elindeki " İstanbul kart" vatandaşlara göstererek yolda kaldığını iddia eden dilenci, vatandaşlardan para alırken sivil zabıta tarafından suç üstü yakalandı.

Asayiş 12.06.2022, 09:08 12.06.2022, 10:45
Beyoğlu’nda boş "İstanbul kartla" ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

Beyoğlu Taksim Meydan’da elindeki İstanbul kartı vatandaşlara göstererek yolda kaldığını söyleyen dilenci, sivil zabıta ekiplerince suçüstü yakalandı. Uyguladığı kart oyunuyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiden para alan dilenciye bir turistin de restoranda yemek ısmarladığı görüldü. Restoranda yemeğini yiyen kadın, meydanda dilenmeye devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine dilencinin peşine düşen sivil zabıta ekipleri, bir kişiden para almak üzere olan dilenciyi suç üstü yakaladı.

Yakalanan dilenci zabıta müdürlüğüne götürüldü.

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