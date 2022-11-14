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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Beyoğlu’nda bombayı bırakan teröristin yakalanma anları ortaya çıktı
Beyoğlu’nda meydana gelen bombalı saldırının failinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 14.11.2022, 10:12 14.11.2022, 11:30
İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.