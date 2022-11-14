Beyoğlu’nda bombayı bırakan teröristin patlamadan sonra kaçtığı taksi görüntülendi

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından kadın teröristin kaçarken “müşteri” olarak bindiği taksi, incelenmek üzere emniyet götürüldü. Yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü taranarak ulaşılan taksiyi kullanan sürücünün ifadesi alınıyor.

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.