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Beyoğlu’nda bir kişinin bıçaklandığı kavga kamerada

Beyoğlu’nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklanırken, o anlar güvenlik ve vatandaş kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 12.02.2022, 14:16
Beyoğlu’nda bir kişinin bıçaklandığı kavga kamerada

Beyoğlu’nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçaklanırken, o anlar güvenlik ve vatandaş kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesinde dün sabah 09.45 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadınların da olduğu iki grup arasındaki tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavga esnasında bir kişi bıçaklandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, bıçaklayan şahsın bulunduğu grup araçlarına binerek oradan ayrıldı. Diğer gruptakiler ise yaralanan kişiyi hastaneye götürdü. Olayın ardından polis, soruşturma başlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“Biri bıçaklanmış yerde yatıyor, diğeri de tekmeliyordu”

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Mubin Taşçı, “Dün dükkanın içindeyken dışarıdan sesler geldi. Korna sesi de geldi. Dışarı çıkıp baktığımda iki grubun birbiriyle kavga ettiğini gördüm. Birisi bıçaklanmış halde yerde yatıyor, diğeri de onu tekmeliyordu. Bıçaklandıktan sonra da tekmeledi. Fazla da uzun sürmedi, kısa bir süre sonra beyaz arabadakiler ayrıldı. Diğerleri de ayrılıp hastaneye gitti. Yaralının durumu hakkında bilgim yok” dedi.

Şüpheliler yakalandı

Polisin çalışmaları sonucu, olayın şüphelileri yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kavga kameralara saniye saniye yansıdı

Kameralara yansıyan görüntülerde, ilk olarak sokakta bekleyen grubun otomobildeki kişilere saldırdığı, ardından otomobildeki kişilerin araçtan inerek onlara karşılık verdiği ve kavganın büyüdüğü görüldü. Görüntülerin devamında, bir kişinin bıçaklanarak yere düştüğü, bıçaklayan gruptaki kişilerin de araçlarına binerek olay yerinden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

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