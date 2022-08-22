Beyoğlu’nda bilgisayar mühendisi genci gasp eden şahıs yakalandı

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bir sokakta bilgisayar mühendisi genci önce darp sonra gasp eden 4 şüpheliden biri, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda önceki gün saat 06.15 sıralarında meydana gelen olayda, bilgisayar mühendisi O.A. dinlenmek için sokaktaki merdivende oturmaya başlamıştı. Bir süre sonra gencin arkasından gelen 4 şahıs, yanına yaklaşarak kendilerini polis olarak tanıtmıştı. Şahıslar ardından kendilerine kimlik soran O.A.’ya tekme ve tokatlarla saldırmıştı. Saldırıya uğrayan gencin ardından da cep telefonu gasp edilmişti. Vücudunda yaralar oluşan genç, hastanede tedavi olmuştu.

Gaspçıyı güven timleri yakaladı

Olayın ardından İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şahısların kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 18 yaşından küçük olan F.G. Şişli Eskişehir Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından “gasp” suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.