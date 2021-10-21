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Beyoğlu’nda akıl almaz olay kamerada

Beyoğlu’nda tanıştığı kadınla bir aparta giden şahıs, kadının iki adet cep telefonunu çalıp kaçmak istedi. Pencereden atlayacağı esnada sac levhaya basan şahıs aşağıya düştü. Apartın önünde oturan adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan son anda kurtuldu. Akıl almaz olay kameralara yansırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.10.2021, 15:27
Beyoğlu’nda akıl almaz olay kamerada

Beyoğlu’nda tanıştığı kadınla bir aparta giden şahıs, kadının iki adet cep telefonunu çalıp kaçmak istedi. Pencereden atlayacağı esnada sac levhaya basan şahıs aşağıya düştü. Apartın önünde oturan adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan son anda kurtuldu. Akıl almaz olay kameralara yansırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs Taksim Meydanı’nda tanıştığı kadınla bir süre sonra semtte bulunan bir otele gitti. Kadın lavaboya gittiği esnada şahıs, onun iki adet cep telefonunu çaldı.

Tanıştığı kadının telefonları çalıp kaçtı

Şahıs ardından pencereyi açarak aşağıya atlamak istedi. Ancak sac levhaya basan şahıs dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ne olduğunu şaşırarak kendini bir anda yerde bulan şahıs yaralandı. O esnada orada oturan bir adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan son anda kurtarıldı.

Sac levhaya basınca yere düşüp yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şahsın kadının cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştığı esnada 1. kattan düştüğünü tespit etti.

Adamın yere düşme anı kamerada

Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yolda yürüdüğü esnada şahıs yukarıdan yere düşüyor. Kapının önünde oturan şahıs ise son anda kurtuluyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar adamın başına geliyor.

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