Beyoğlu’nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ahşap binanın yandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi’nde bulunan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, alevler yanındaki 2 binaya da sıçradı. Ahşap binadan yükselen alevleri göre vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü.

Alevlere teslim olan ahşap bina, drone ile havadan da görüntülendi.