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Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın

Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Asayiş 02.08.2022, 17:41
Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın

Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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