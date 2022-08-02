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ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanına indi. Çin devlet medyası, Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazını geçtiğini bildirdi.
Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Asayiş 02.08.2022, 17:24
Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.