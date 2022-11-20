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Beyoğlu’nda 2 grup arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu Kasımpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgada çıktı. Olay da bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Asayiş 20.11.2022, 20:41
Beyoğlu’nda 2 grup arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu Kasımpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgada çıktı. Olay da bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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