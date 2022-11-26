Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda 1’i polis 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, gece saat 03.10 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşandı. İki grup arasında kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile şahıslar çatıştı. Olayda 1’i polis 2 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kavga sırasında E.T. isimli şahsı bacağından silahla yaralayan Göktuğ Efe Yılmaz isimli şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak Tarlabaşı Bulvarı’na doğru kaçan Göktuğ Efe Yılmaz, polis memuru M.B.E’ye ateş açarak bacağından yaraladı. Bacağından yaralanan polis memuru da Göktuğ Efe Yılmaz’a ateş etti. Göğsünden vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polis memuru M.B.E.’nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı. sonrasında ise Göktuğ Efe Yılmaz’ın E.T. isimli şahsa ateş açarak bacağından yaraladığı, daha sonra da olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.