Beyoğlu ve Esenler’de okul önlerinde asayiş uygulaması: Araçlar durdurulup didik didik arandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da okul önlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet güçlerince uygulama gerçekleştirildi. Beyoğlu ve Esenler’de bulunan okulların çevresinde yapılan uygulamada, araçları durduran ekipler araçlar içerisinde arama çalışması yaptı.

Beyoğlu Kadı Mehmet Ortaokulu çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla, emniyet güçlerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve Motosikletli Polis Timi ekipleri katıldı. Uygulamada, önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri yoldan geçen araçları ve vatandaşları durdurdu. Ekipler, araçların içini baştan sona inceleyerek adeta didik didik aradı.

Bir diğer uygulamada Esenler’de gerçekleştirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ekipleri tarafından okul çevrelerinde uygulama yapıldı. Esenler Şehit Emrah Sağaz İlkokulu çevresinde araçları tek tek durduran ekipler kimlik sorgusu ve araçlarda arama yaptı. Ekipler aynı zamanda okulun çevresinde bulunan kahvehane ve kafelerde bulunan vatandaşların kimlik bilgilerini kontrol etti. Toplum Destekli Polis ekipleri ise okul çıkışında velilere sahte para ve yankesicilik gibi suçlara yönelik broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

“Caydırıcı oldu, bizi güvende hissettiriyor”

Uygulamanın son derece faydalı olduğunu söyleyen Ahmet Erdoğan isimli vatandaş, “Kendi çoluk çocuğumuz için çok güzel bir şey. Bu işi yapanlardan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi. Çocuğunu okula bırakan Zeynep Ünlü ise, “Çok güzel oldu. Bizim de aklımız çocuklarda kalıyordu. Çocukları sürekli şu köşelerde görüyoruz. Sürekli okul etrafında, çevresinde güven olması çok iyi olur. En azından bu şekilde görüp bu taraflara yaklaşmazlar. Caydırıcı olur. Bizi güvende hissettiriyor. Bütün veliler de benim gibi düşünüyordur” diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların kent genelinde devam edeceği öğrenildi.