Beyoğlu polisinden silah operasyonu: Otopark ofisinde onlarca silah ele geçirildi

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan 4 şahsı, adım adım takip ederek kıskıvrak yakaladı. Operasyonda aracın park edildiği otoparktaki ofiste yapılan aramada çok sayıda silah ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, ruhsatsız silah alan, satan ve sevkini gerçekleştiren şahısların yakalanması için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında şüphelilerin içinde olduğu belirlenen bir araç takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından şüpheli aracın Fatih’te Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir otoparka girdiği belirlendi. Bu sırada gerçekleştirilen operasyonda E.Ö., D.D., M.A.K. ve D.P. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu Asayişten dev operasyon

Araç ve otopark ofisinde yapılan aramada 306 adet silah sürgüsü, 242 adet silah kabzası, 4 adet farklı çaplarda ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 25 adet farklı silahlara ait tabanca iğne ve yayları ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö., D.D., M.A.K. ve D.P. isimli şüpheliler, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na Muhalefet” ve “Silah İmal ve Ticareti” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.