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Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Asayiş 06.04.2023, 07:30
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı