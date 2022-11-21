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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Asayiş 21.11.2022, 16:21
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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