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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağ
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Asayiş 21.11.2022, 16:21
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi