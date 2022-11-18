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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 18.11.2022, 02:14
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.