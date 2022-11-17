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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça ’Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça ’Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 17.11.2022, 21:55
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir, çıkarıldığı savcılıkça ’Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.