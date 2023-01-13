Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkinfirari şüpheli Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ve Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilen şüpheli Hazni Gölge, savcılıktaki ifadesinin ardından ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.