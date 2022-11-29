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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkinfirari şüpheli Bilal Hassan’ın yakalanan kardeşi Ahmad Elhac Nwas, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkinfirari şüpheli Bilal Hassan’ın yakalanan kardeşi Ahmad Elhac Nwas, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 29.11.2022, 19:01
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkinfirari şüpheli Bilal Hassan’ın yakalanan kardeşi Ahmad Elhac Nwas, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.