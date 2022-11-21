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Stoltenberg: "İsveç ve Finlandiya, terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı"
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.
Asayiş 21.11.2022, 17:55
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.