banner596

Son Dakika

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Asayiş 21.11.2022, 17:55
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şahsın da bulunduğu 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Yorumlar (0)