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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihl
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihl
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.
Asayiş 06.03.2023, 11:14
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.