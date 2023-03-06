banner611

banner610

Son Dakika

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihl

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.

Asayiş 06.03.2023, 11:14
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihl

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.

Yorumlar (0)