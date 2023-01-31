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Beyoğlu Belediyesi’nden kar önlemi
Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Taksim Meydanı’na kar küreme aracı getirerek olası bir yağış için tedbir aldı.
Asayiş 31.01.2023, 16:55
Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Taksim Meydanı’na kar küreme aracı getirerek olası bir yağış için tedbir aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminleri kapsamında İstanbul’da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Beyoğlu Belediyesi, bu nedenle Taksim’de olası bir yağış için önlem aldı. Belediyeye ait bir kar küreme aracı Taksim Meydanı’na getirilerek beklenen kar yağışı için hazır edildi.