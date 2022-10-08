Beyoğlu batan teknedeki 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Beyoğlu’nda boğaza açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazına açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne su almaya başladı. Kaptan ve arkadaşı teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu. Ardından kaptan kıyıya yöneldi. Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi teknedeki 2 kişi kurtardı. Kaptan ve arkadaşı bota alınırken, su alan tekne de battı. O anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.