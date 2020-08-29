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Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.
BEYLİKDÜZÜ’NDE YABANCI PLAKALI BİR TIRIN ÜZERİNDE BULUNAN BAVUL, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Asayiş 29.08.2020, 09:38
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Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.
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