Beylikdüzü’nde tellere sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Beylikdüzü’nde bir sitenin bahçesine girmeye çalışırken duvar üzerindeki tellere takılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesine girmeye çalışan köpek bahçe duvarının üzerindeki tellere sıkıştı. Bir türlü karşı tarafa geçemeyen köpeği gören site sakinleri durumu itfaiye ekipleri bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.