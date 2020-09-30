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Beylikdüzü’nde tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
BEYLİKDÜZÜ’NDE SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN TEKSTİL ATÖLYESİNİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN KISA SÜREDE ÜST KATLARA ULAŞIRKEN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA BEYLİKDÜZÜ BEYSAN SANAYİ SİTESİ’NDE BULUNAN BİR TEKSTİL ATÖLYESİNDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, TEKSTİL ATÖLYESİNİN DEPOSUNDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN ÜST KATLARA KADAR ULAŞTI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMAZKEN ATÖLYEDE BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR OLUŞTU.
Asayiş 30.09.2020, 02:58
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Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katlara ulaşırken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken atölyede büyük çaplı maddi hasar oluştu.
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