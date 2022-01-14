Beylikdüzü’nde taksicinin motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada

Beylikdüzü’nde ara sokakta çıkan motosiklet sürücüsüne taksi çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kavaklı Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre caddede seyreden taksi, ara sokaktan çıkmaya çalışan motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası şoka girerek bağıran yaralı Rıdvan Padır’ın yardımına taksi şoförü ve etraftaki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydedilirken çarpışma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yaralı Motosiklet Sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan Aydoğan Turan "Sokaktan caddeye doğru motosiklet çıkmaya çalışıyordu. Sol taraftan hızlı şekilde bir taksi geliyordu ve çarpıştılar. Yere düşen kuryenin yanına koştum. İlk başta bilinci kapalıydı daha sonra kendisine geldi. Direkt olarak ambulansı aradım ve sağlık ekipleri kuryeyi götürdüler. Ambulans geldiğinde şoka girmişti ve bağırıyordu ama kanayan yarası yoktu" dedi.