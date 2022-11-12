Beylikdüzü’nde sitede silahlı bıçaklı gürültü kavgası

Beylikdüzü’nde komşular arasında gürültü yüzünden silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, site içerisinde iki komşu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi bıçak çekip şahsın üzerine yürüyünce, diğeri silah doğrultarak karşılık verdi. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edilirken, kavga sırasında çevrede yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, şahısları ve silah ile bıçağı muhafaza altına alarak polis merkezine götürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yaşanan kavga anı sitedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın bıçakla diğer adamın üzerine koştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bıçakla saldırıya uğrayan diğer şahsın silah çekerek bunu engellemeye çalıştığı anlar yer alıyor. Bu sırada site içindeki kadınların ve çocukların panik içinde bağırıp ağlamaları da görüntülerde yer alıyor.