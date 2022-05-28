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Beylikdüzü’nde silahlı banka soygunu kamerada

Beylikdüzü’nde bir bankanın içerisinde yaşanan silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.05.2022, 07:53
Beylikdüzü’nde silahlı banka soygunu kamerada

Beylikdüzü’nde bir bankanın içerisinde yaşanan silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankaya girerek yaklaşık 80 bin dolar çalarak kayıplara karışmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Bankada yaşanan silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bankanın önünde bir süre oturan şahıslar, bankaya girerek silahı güvenlik görevlisine doğrultarak onun silahını aldıktan sonra barkayı soyup kaçtıkları görülüyor.

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